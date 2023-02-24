密西西比州大一年級生塞英傑（Jurrangelo Cijntje），昨（23）日完成大學生涯首次先發，4局當中沒有讓對手得分，還飆出7次三振，只被打出1支安打、投出1次保送，不過這場比賽卻格外受到注目，因為塞英傑是棒壇裡少見雙手都能飆出火球的投手。

Jurrangelo Cijntje. BHP. Ambidextrous.



4.0in 1H 1BB 7Ks



Enjoy. pic.twitter.com/nvUX5AMGtM — 11Point7: The College Baseball Podcast 🎙 (@11point7) February 23, 2023

塞英傑要用哪一隻手投球，完全取決於打者型態，若是面對右打打者，塞英傑就用右手投球，反之亦然。塞英傑本場7次三振當中，有6次是由右手投出，左、右手最快球速分別來到92英哩（約148公里）、97（約156.1公里）的速度，也就是說不管用哪隻手，塞英傑都能輕鬆衝破90英哩，協調性相當出色。

.@HailStateBB's switch-pitching freshman @_LooCijntje 🤯



97 MPH from the right 🔥

92 MPH from the left 🔥 pic.twitter.com/g7XhndlsGJ — SEC Network (@SECNetwork) February 23, 2023

根據大聯盟官網報導，塞英傑其實是天生的左撇子，不過因為喜歡戴著父親的手套，6歲時開始用右手投球，並在球隊擔任游擊及捕手位置，塞英傑表示自己在高中時期接受教練建議才開始站上投手丘，重新練習用左手投球。塞英傑去年在大聯盟選秀會第18輪被釀酒人選中，不過他仍選擇前往大學磨練身手。

就讀4年制大學的球員必須完成大三學業或是年滿21歲後，才可以再次投入選秀，也就是最快也得等到2026年以後，塞英傑才有機會登上大聯盟，屆時他將成為自范戴提（Pat Venditte）後首位「左右開投」的球員，不過范戴提在大聯盟成績不是太亮眼，職業生涯防禦率4.73，直球均速也僅有85.1英哩，像塞英傑兩手都能飆出火球的投手實屬罕見。