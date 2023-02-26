國道3號南下379.1公里、中寮隧道內今天上午10時發生3車追撞，後方車流回堵約5公里，此外，國道10號東向仁武至燕巢系統路段，車多壅塞，已回堵約13公里，高速公路局也預判下午仁武至左營端路段雍塞，呼籲行經車多路段請保持行車安全距離，小心行駛。

高速公路局表示，228連假第2天，截至上午11時，國道全線交通量為34.9百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，高雄地區國1北向楠梓至岡山路段上午雍塞。

高速公路局指出，今日6時50分，於國3北向86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，於7時39分排除，造成後方車流回堵3公里；10時21分於國10東向5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，占用外線車道，於10時25分排除，造成後方車流回堵3公里，10時25分於國1北向320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，於10時47分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判下午國10西向仁武-左營端等路段將出現雍塞，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國道仁武左營壅塞高速公路