女星吳姍儒（Sandy）因為懷孕，去年11月宣布暫停手邊的工作準備生產，而與父親吳宗憲主持的《小明星大跟班》，也暫時由其他人代班主持。其中一位代班主持人宋羽葤，原以演員身分參與許多戲劇，但近期代班主持表現亮眼，日前分享於後台休息室和吳宗憲的互動影片，沒想到吳宗憲一句「以後就是妳固定喔！」讓她聽了受寵若驚。

宋羽葤22日在臉書和IG分享一段影片，內容是她和吳宗憲在錄影後台的互動，只見吳宗憲稱讚她主持功力愈來愈好，製作單位也很欣賞，表示「有時候自己沒本事，就要等著別人出事」，希望Sandy一胎接一胎，連續生16胎，讓她成為固定主持。

吳宗憲話一說完，宋羽葤嚇到顫抖地說：「這是一個驚……驚人的消息耶！」當下反應讓一旁的吳宗憲忍不住吐槽：「哇……妳的戲要再加強一下」，她隨即笑稱「浮誇系的演出」，雖然前面內容比較屬於開玩笑的部分，不過吳宗憲仍稱讚她在主持上愈來愈到位，期待未來的表現。

宋羽葤自出道後就將重心放在演戲上，曾參與許多大陸和馬來西亞的電影作品，近幾年也在台灣出演了《天之驕女》、《戲說台灣》等戲劇，外型亮麗，且多才多藝的她，目前於《小明星大跟班》參與代班主持，讓大家看到她不同以往的面貌。