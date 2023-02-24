（基隆市政府提供）

國際郵輪終於要來了！受Covid19疫情影響，自去年3月探索夢號駛離基隆港後，基隆將近有1年時間沒有郵輪及郵輪旅客，隨著今年國際疫情趨緩，中央及地方努力讓旅遊回歸正常化，3月7日終將有大型國際郵輪，再現基隆！

基隆市政府觀光及城市行銷處處長郭霽表示，今年疫後國際郵輪首航台灣，基隆是全台國際郵輪旅遊最佳首選的城市。

依據船期預報，今年將有15艘國際郵輪首度來台，其中有12艘郵輪將來到基隆；更令人期待的是，今年將有5艘郵輪跨夜靠泊及有5天雙郵輪同時停靠基隆港，郵輪緊靠山海市區的美景，是全台獨一無二的旅遊地標，基隆將迎來郵輪盛景，全台郵輪迷準備來基隆看郵輪吧！

觀光及城市行銷處處長郭霽表示，為迎接疫後國際郵輪首航基隆，市府將以「渴望遊基隆」為全新郵輪觀光品牌，以郵輪為號召，激發國內、外愛好郵輪的旅客渴望來到基隆旅遊。

市府業與基隆港公司、旅行社、船代公司及在地觀光業者合作，除了籌劃14場雙郵輪及首航歡慶活動外，重新整合推廣郵輪旅遊服務，也將在3月1日起推出郵輪觀光巴士遊程、郵輪旅客服務站、微笑港灣美食美景徒步走路線、郵輪合作店家、基隆風景歡迎牌等等服務，展現基隆的熱情及旅遊特色，歡迎國內、外旅客來基隆看郵輪、搭郵輪，食、宿、遊、購盡在基隆！