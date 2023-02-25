美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）23日表示，《晶片與科學法》中527億美元的半導體補貼計畫，不是拿來補助某些公司的週期性衰退，獲得者主要考慮與美國政府安全目標相契合的程度。對此，財經專家黃世聰分析，台積電幾乎已經滿足所有的條件；且他也強調，張忠謀赴美設廠的目的，就是殲滅死敵英特爾（Intel）。

黃世聰24日在節目《關鍵時刻》指出，美國半導體補貼計畫主要的目標廠商，是要有能力形成半導體聚落及掌控先進封裝技術，而台積電正是條件符合的人選。他還聲稱，現在台積電最需要的就是盟友聲援，一起反對英特爾，因為一旦英特爾在補貼計畫拿得少，對台積電來說就是大賺。

他提到，不少美媒已經開始為台積電造勢，稱該企業在晶片製造領域遙遙領先，而且最先進晶片永遠都是供不應求。黃世聰認為，賺個1、200億對台積電來說，其實並不重要，張忠謀真正的目標是殺死英特爾，去日本設廠也是為了壓制日本的半導體，「因為技術最好的來了，還要2、3線廠商幹什麼」。

主持人劉寶傑也提到，「美國過去有一種說法，不想聽到第二名的呼吸聲，現在台積電是連第二名都不想看到」。黃世聰則回應，英特爾其實已經完全敗了，去年第四季財報就非常爛，今年更有可能會出現首度虧損，且還準備要大裁員。

黃世聰拿出數據，稱現在全世界晶圓代工出現一個非常殘酷的事實，即是台積電的市占率非但沒有下滑，還從56%來到去年底的60%。學者林廷輝也指出，最近台積電已經漸漸開始懂得怎麼去玩國際政治，張忠謀也在借力使力，拓展台積電版圖。