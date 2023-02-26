永慶房屋「鴻兔大展512限時專案」提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，引發求職者熱烈討論，開工日更湧進300多則詢問電話和留言！農曆年假十天累積履歷量較去年同期增加2-3成。永慶房屋人資部協理塗振宏說明，這顯示求職者對年後轉職、提高收入的高度期待，而永慶房屋強調「不綁約、不扣款、不爆肝，且不需房產經驗」，就算是「零經驗」社會新鮮人，只要錄取報到就能領。

永慶房屋經紀人蘇竑浩分享，大學4年期間在餐飲業實習，發現餐飲工作是用體力來換金錢，且未來發展有限，想在畢業後趁年輕拼高薪，選擇高總價的房仲業務工作！雖然第一年業績表現並不亮眼，也曾動了想放棄的念頭，但看到身邊學長姐成功的模樣、店長及師父的鼓勵下，在工作上並沒有因此消極，反而維持高服務量，完成店長與學長的交辦工作，累積服務經驗，在師父的帶領下持續學習，第二年開始業績像倒吃甘蔗一樣好起來，收入翻3倍成長，創下百萬年薪，且業績年年成長，相較於過去已經寫下人生另一項紀錄！

蘇竑浩加入永慶房屋，收入翻3倍成長，創下百萬年薪。（圖/永慶房屋提供）
蘇竑浩加入永慶房屋，收入翻3倍成長，創下百萬年薪。（圖/永慶房屋提供）

而畢業於體育系的徐翊庭，原本可以選擇穩定的老師或教練工作，但他發現自己喜歡更有挑戰性的工作，但若想爭取高薪，房仲業務工作是項很好的選擇！今年才25歲的徐翊庭已為自己創下最高月收12萬的成績。

徐翊庭分享，來永慶後才知道什麼是「專業性」，許多人認為房仲工作只需要講講話就好，看起來很簡單，其實每一筆成交背後奠定的基礎很多，包括整合客戶需求、篩選適合物件並專業分析利弊，將決定權交給客戶，必須隨時更新產業的走向，才能給客戶到位的服務。學習到的房地產知識，不只服務客戶派的上用場，與朋友聊天時，也能分享買賣屋要注意的細節，在朋友眼中「房地產專家」的形象已烙印在翊庭身上。

徐翊庭從社會新鮮人蛻變為能負責上千萬房屋交易的專業房仲經紀人。（圖/永慶房屋提供）
徐翊庭從社會新鮮人蛻變為能負責上千萬房屋交易的專業房仲經紀人。（圖/永慶房屋提供）
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