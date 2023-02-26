永慶房屋「鴻兔大展512限時專案」提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，引發求職者熱烈討論，開工日更湧進300多則詢問電話和留言！農曆年假十天累積履歷量較去年同期增加2-3成。永慶房屋人資部協理塗振宏說明，這顯示求職者對年後轉職、提高收入的高度期待，而永慶房屋強調「不綁約、不扣款、不爆肝，且不需房產經驗」，就算是「零經驗」社會新鮮人，只要錄取報到就能領。

永慶房屋經紀人蘇竑浩分享，大學4年期間在餐飲業實習，發現餐飲工作是用體力來換金錢，且未來發展有限，想在畢業後趁年輕拼高薪，選擇高總價的房仲業務工作！雖然第一年業績表現並不亮眼，也曾動了想放棄的念頭，但看到身邊學長姐成功的模樣、店長及師父的鼓勵下，在工作上並沒有因此消極，反而維持高服務量，完成店長與學長的交辦工作，累積服務經驗，在師父的帶領下持續學習，第二年開始業績像倒吃甘蔗一樣好起來，收入翻3倍成長，創下百萬年薪，且業績年年成長，相較於過去已經寫下人生另一項紀錄！

蘇竑浩加入永慶房屋，收入翻3倍成長，創下百萬年薪。（圖/永慶房屋提供）

而畢業於體育系的徐翊庭，原本可以選擇穩定的老師或教練工作，但他發現自己喜歡更有挑戰性的工作，但若想爭取高薪，房仲業務工作是項很好的選擇！今年才25歲的徐翊庭已為自己創下最高月收12萬的成績。

徐翊庭分享，來永慶後才知道什麼是「專業性」，許多人認為房仲工作只需要講講話就好，看起來很簡單，其實每一筆成交背後奠定的基礎很多，包括整合客戶需求、篩選適合物件並專業分析利弊，將決定權交給客戶，必須隨時更新產業的走向，才能給客戶到位的服務。學習到的房地產知識，不只服務客戶派的上用場，與朋友聊天時，也能分享買賣屋要注意的細節，在朋友眼中「房地產專家」的形象已烙印在翊庭身上。