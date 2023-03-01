許多人求職或徵才時，都會透過人力銀行進行聯絡。一位餐廳老闆分享，他在228連假時，用人力銀行系統招募煎台人員，沒想到有求職者收到面試邀請後，竟回應「你是眼睛瞎了嗎？你哪隻眼睛看到我有煎鍋貼的經驗？」讓老闆直呼大概知道該求職者失業的原因了，貼文曝光後引發熱議。

老闆分享他與該用戶的對話。（翻攝自爆怨公社臉書）

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出他和求職者的對話，當時他利用人力銀行的履歷篩選後，以群發方式發送「正職煎台人員」的邀請面試通知，沒想到對方婉拒邀請後，回應他時竟當場開罵，「你是眼睛瞎了嗎？你哪隻眼睛看到我有煎鍋貼的經驗？228連假過太爽了來討罵是嗎？缺人不會去林森北路酒店找喔～不要逼求職者在人力銀行頁面罵人」、「欺人太甚也要有分寸！」

老闆向對方說明收到面試邀請的原因。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，原PO說明，其實自己是用系統發送邀請，沒想到會引起對方這麼大反應，「放輕鬆，深呼吸，失業不是你的錯，不過我也大概知道原因了」，對方則繼續嗆聲，「很快就會輪到你啦！那點薪水還要找會飛天遁地的，台灣老闆貪婪貪心也要有分寸，去照鏡子好不好」，原PO則是指出，其實煎台手不用飛天遁地，但至少要能控管情緒。

對此，許多網友紛紛回應，「火這麼大，鍋貼可以煎得很焦脆，人材」、「他可以應徵瓦斯爐啊快速火大的那種」、「嗯…認真覺得該求職者應該適合炸台手，煎台手著實委屈他了…」、「難怪找不到工作，這脾氣只適合去火藥廠」、「這麼兇！活該一直待業」。