新冠肺炎連續23天下降，國內今天新增1萬2792例本土個案、298例境外移入個案，確診個案中，新增46例死亡。相較上周日同期1萬5747例，減幅再降18.7%。本土疫情持續趨緩，最快3月公布免隔離措施。不過指揮中心發言人羅一鈞也直言，228連假人流多，週三、週四新增確診突破兩萬例「也不意外」。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，目前指揮中心持續研議輕症免隔離、免通報研擬相關措施，若228連假後，以及觀察到3月6日校園口罩鬆綁後，疫情仍穩定下降，有望在3月當中公布免隔離新措施。

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增1萬2792例本土病例，另增298例境外移入，確診個案中另增46例死亡。過去七天以來，共新增9萬8613例本土病例，較前一周11萬4513例大降13.9%。疫情持續下降。

不過，今天是228連假第二天，知名遊樂園由於人潮太多自行做人流管控，不再讓民眾入園。羅一鈞表示，目前指揮中心已經沒有相關人流管控的規範，但中央與地方主管機關，仍可自行做防疫相關調控。

羅一鈞表示，明天本土有望跌破萬例，但和連假有關，他直言，連假後會有通報回補，延遲回補現象，周三、周四有數字明顯上升不意外，但會觀察回升幅度，如果接近兩萬或突破兩萬例，都還算是在預期以內。

另外，隨本土疫情趨緩，確診者隔離從去年11月14日起改為「5+n」，指揮官王必勝日前指出，確診者隔離將朝向「0+n」方向，另改採輕症免通報，但會視國內外疫情再做調整。

羅一鈞今天表示，指揮中心目前持續討論輕症免隔離、免通報相關細節以及配套措施，目前首要觀察的兩大方向，分別為228連假過後疫情是否持續下降，以及這一波到3月6日的觀察期，校園口罩鬆綁後，是否對疫情產生影響，若兩個因素都穩定，最快3月就會宣布詳細措施。