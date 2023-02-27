to the LEAD pic.twitter.com/k6gMTlcqtH — Golden State Warriors (@warriors) February 27, 2023

繼續少了史蒂芬柯瑞、卓雷蒙格林與威金斯3大主力助陣的勇士，27日仍靠「浪花弟」克雷湯普生全場投進6顆三分球、包辦32分，迪文森佐也拿21分、8籃板、5助攻與4抄截，最後以109比104逆轉擊敗灰狼，目前31勝30敗，勝率重新過半，戰績繼續排在西區第7。

面對「雙塔」戈貝爾、唐斯都不能打的灰狼，勇士上半場意外遭到灰狼替補中鋒雷德襲擊，一度落後到14分，幸好克雷湯普生、普爾、盧尼等人及時找回手感，幫助勇士打完上半場反以59比57領先，但雷德半場仍拿22分，勇士以克雷湯普生12分最高。

灰狼雖在下半場一度領先到12分，勇士卻靠克雷湯普生、迪文森佐兩人火力重新追上，甚至靠著迪文森佐最後3分02秒的三分球超前，克雷湯普生馬上也補上一顆三分外線，加上盧尼補籃命中，勇士打出11比0猛攻，反以107比99領先灰狼。

不過灰狼仍未放棄，愛德華茲最後46秒投進三分球，搭配凱爾安德生灌籃得手，比賽時間還剩24秒，灰狼追成104比107緊張局面，暫停過後，康利馬上抄截成功，可惜麥克拉夫林的追平三分沒進，普爾最後4秒兩罰俱中，幫助勇士鎖定勝局。