在場外不斷傳出負面消息的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），傳出去年出現一系列的暴力行為，根據《華盛頓郵報》報導，莫蘭特遭指控多次毆打一名17歲少年的頭部，甚至亮槍來威脅他；另一起事件則是與賣場主管起衝突，該主管聲稱遭到莫蘭特言語威脅。

在涉及17歲少年的案件中，莫蘭特及其友人被指控在野場痛毆這名少年至少12次，頭部甚至腫了一個大包，之後莫蘭特更是跑回家中，腰間插著一把槍走了出來。莫蘭特接受警方訊問後承認是出於自衛才會動手揮拳，因為該少年直接將球砸在了自己的頭上，莫蘭特聲稱自己收到威脅，表示該少年口頭威脅會燒掉他的房子，不過後來因為沒有足夠證據，當地檢察官也未對莫蘭特起訴。

另一起則是因莫蘭特母親與賣場店員發生口角，隨後莫蘭特和其他9名友人趕到現場，並與賣場主管發生第2波衝突，據傳莫蘭特朋友動手推了該主管，莫蘭特甚至放話要在他下班後堵人，不過當時並沒有人遭到逮捕。

加上上月初曾傳出莫蘭特的座車中出現槍枝瞄準器的雷射光，驚動溜馬球團成員，種種暴力事件也打擊了莫蘭特形象，灰熊總教練傑金斯（Taylor Jenkins）則是表達對子弟兵的支持，據傳聯盟也已經了解並展開調查，不過目前未做出評論。