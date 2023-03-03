經由交易轉投太陽後，杜蘭特（Kevin Durant）再次獲得了贏得總冠軍的機會，但卻引來諸多批評以及嘲諷，「惡漢」巴克利（Charles Barkley）認為杜蘭特必須成為真正的領袖，並帶領球隊贏得總冠軍，才能被稱作是NBA歷史最偉大的球員之一，杜蘭特也回應了這些批評，強調自己的成就不需要得到他的認可。

巴克利指出杜蘭特2016年加盟勇士，與詹姆斯（LeBron James）前往熱火組三巨頭並成功奪冠的經歷沒有什麼差別，巴克利認為杜蘭特必須在離開勇士後，奪下總冠軍來證明自己。

「我很欽佩和尊重詹姆斯，他曾說過要在沒有韋德（Dwyane Wade）的情況下奪得冠軍，才能贏得前輩們的尊重，布萊恩（Kobe Bryant）與歐尼爾拆夥後，他也拿下了冠軍，所以我用同樣的標準來要求杜蘭特。」

針對巴克利言論，杜蘭特認為自己總是受到不公平的標準，「他們或許要我和亨德森（Scoot Henderson）組隊並拿下冠軍，才會贏得外界的肯定，但我不需要你們的認可，如果你們不喜歡我，就不要看我打球，也不要再討論我了，我不會停下腳步，每個人都有自己的意見，這不會阻止我以及改變面對比賽的方式。」無故中槍的亨德森是今年選秀大物，被多家模擬選秀預測會是榜眼人選，因此尚未接受NBA的洗禮。