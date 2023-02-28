阿甘暌違5年重回8點檔演刑警。（民視提供）

阿甘劇中與周宇柔是工作拍檔。（民視提供）

藝人阿甘（原藝名阿竿）暌違5年再度回歸民視8點檔，在《市井豪門》演出刑警甘易飛，他說自己連續3部戲劇都演刑警，很開心成了「刑警專門戶」，這次還有漂亮的搭檔周宇柔；兩人首次合作笑料百出，原來劇中是極度不對盤的同事，常常在追捕犯人的時候先吵架，讓眾人摸不著頭緒，是標準的歡喜冤家。

許久不見的阿甘表示，這次接到電話邀約，除了興奮還很緊張，他表示「回家」真的會近鄉情怯，一度緊張到先打電話給洪毛問怎麼停車，還好走進電視台每個人都先熱情打招呼，「一切就是這麼自然的發生」。

被問到這5年的生活，他表示自己還是有拍一些短影集，但曾面臨母親開刀需要費用，所以他到餐廳當洗碗工，一次餐廳來了貴賓也就是民視一姐陳美鳳，當時餐廳的員工都很歡喜，開始鼓吹阿甘出去跟陳美鳳相認，但他因當時自己工作中，加上狀態沒有很好而婉拒了同事，沒想到同事竟然說：「所以你在演藝圈也就這樣而已，難怪會來當洗碗工！」羞辱的話語讓他聽到當下有如當頭棒喝，但他不氣餒對自己說：「有戲我就拍，沒戲我就認真過生活！」

除了在餐廳打工之外，阿甘也曾去當司機，有一次竟然成功阻止了要去海邊自殺的客人；他說自己記憶猶新，因為當天客人一上車就情緒很低迷，然後一直問他海邊到了沒，他反問對方為何要這麼趕去海邊，客人彷彿找到說話的對象對他侃侃而談，最後一次問阿甘還要多久才會到，阿甘對他說「我這台車跑不快，因為我載著滿滿故事的人」，他也用自己的經歷跟客人分享，沒想到對方最後改變主意，取消原定行程。

他說雖然演藝工作像停擺了5年，但生活經歷帶給他很多演戲的元素與養分，他也體會到「演戲演得好，最重要的就是生活歷練」；這一次回歸拍戲，改名阿甘，他表示自己一直都準備好了，希望觀眾看到不一樣的阿甘，也象徵自己苦盡甘來，越來越好。

周宇柔腳骨軟Q。（民視提供）

和他最多對手戲的演員周宇柔，飾演長大後的楊曉冬，是劇中波波蓁跟馬國畢的女兒，她表示這次是第一次演8點檔，緊張但也很雀躍，尤其要演出職人刑警角色，對她來說打戲可能要再好好補強，不過「筋開腰軟」的她，踢腿、迴旋踢的pose一擺出來就架勢十足，她希望帶給觀眾耳目一新的感覺，看到柔軟又堅毅的自己。