大陸女星孫儷在主演電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等，穩坐演技派代表，更是各大戲劇作品爭搶的最佳女主角。孫儷在工作之餘，除了陪家人，近期熱衷學習大提琴，還決定參加考級鑑定；她今（4日）在微博透露考試時很緊張，讓網友很訝異原來她也跟平常人一樣。

孫儷不僅演技精湛，私底下的她更是多才多藝，她寫了一手好書法是眾所皆知，沒想到近期孫儷有新的興趣，學起演奏大提琴，日前還透露正在準備考級鑑定，當時還自嘲「不要拉出豬叫」；從孫儷上傳的演奏畫面，讓眾人震驚連學樂器都要考級，不愧是孫儷。

孫儷透露自己參加大提琴考級，緊張到臉燙得和猴屁股一樣。（圖／摘自孫儷微博）

今日下午孫儷在微博上傳一張她演奏大提琴的畫面，吐露參加考級測試後的心情，「把我緊張的，臉燙的和猴屁股一樣」，最後還附上哭笑不得的表情符號，感受出她鬆了一口氣的心情。

廣大網友看到孫儷默默考完大提琴鑑定，佩服她都已經40歲了，還是如此熱衷投入學習一件事，「好美啊，娘娘又多一項新才藝了」、「表情十分認真，應該沒問題」、「沒想到孫儷也會緊張，看來學樂器真的不簡單」；不過，許多粉絲也笑虧，「還以為是影片」、「儷姐該放影片給我們看了吧」、「想聽聽看到底演奏得怎樣」。