林姓、游姓和賀姓男子去年1月間前往新北市板橋區某卡拉OK，見到花花（化名）獨自一人在舞池跳舞，隨即搭訕，並邀請對方到包廂喝酒，林男等人見花花醉倒後，竟搶走對方皮夾4000元現金，還趁人之危，性侵得逞，新北地院依妨害性自主罪，分別判處3年4月徒刑，其中林男、賀男另被依竊盜罪，判處拘役40日，得易科罰金。

林姓、游姓和賀姓男子去年1月間在卡拉OK搭訕女子，趁人酒醉之餘，偷錢又性侵，新北地院依妨害性自主罪，分別判處3年4月徒刑，其中林男、賀男另被依竊盜罪，判處拘役40日，得易科罰金。（蔡雯如攝）

判決指出，林男和賀男去年1月16日晚間見花花獨自在舞池，上前搭訕對方進入包廂喝酒、唱歌，當時游男也在包廂內，林男和賀男見花花醉倒在沙發後，開始翻找對方皮夾，偷走4000元現金，隨後就與游男接續性侵對方。

花花酒醒後報案求助，並建請法官從重量刑，不過，林男等人到案後堅決否認犯行，直至檢察官提示包廂內有監視器畫面後才坦承，法官認為，林男等人極不尊重女性身體自主權，犯後態度不佳，但考量其是年輕氣盛，犯後主動和解，但因金額問題未達成，因此判處上述刑責，全案可上訴。