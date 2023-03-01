由民間義工組織白沙屯媽祖婆網站主辦的「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，因為疫情影響停辦1年，今年將在4月8日恢復辦理，1日起開始接受報名，詳細活動辦法已公告在網站上，冠軍可拿到2萬元獎金，歡迎對歌唱有興趣的民眾踴躍報名。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，是每年度宗教盛會，今年為期9天8夜的進香活動，2月20日圓滿落幕，共吸引11多萬人報名隨香，打破歷年來紀錄。

為了讓更多人感受到媽祖的慈悲與撼動人心的力量，義工組織白沙屯媽祖網路電視台2年前開始舉辦「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，吸引來自各地熱愛媽祖的信眾，用歌聲來表達對媽祖的愛，歌唱大賽廣受信徒青睞。

比賽歌曲由白沙屯媽祖網路電視台決定，包括白沙屯媽祖徒步進行曲「咱ㄟ媽祖」、白沙屯天上聖母頌、白沙屯聖母心媽祖緣、白沙屯媽祖等歌曲，還有豪記唱片公司創作的2首歌曲「白沙屯媽祖」、「白沙屯天上聖母」。

台長駱調彬表示，去年因為疫情影響，決定延後比賽，近來政府宣布解除室內外口罩禁令，因此決定再在4月8日恢復舉辦第2屆我愛白沙屯媽祖歌唱大賽，今天3月1日起接受報名，限額30人，男女不拘、年齡不限，依報名優先順序錄取。

比賽歌曲為上述6首，都有存放在白沙屯媽祖網路電視台上，民眾可以上網欣賞與練唱，初賽自選3首歌曲，取前12名進入決賽，決賽則演唱2首歌曲，取前8名得獎者。

獲選前3名的參賽者冠軍可獲得2萬元、亞軍1萬5千元、季軍1萬元，並各獲白沙屯媽祖精裝紀念金幣1套、獎盃1座椅及拱天宮特製獎牌。另外，優勝者共5名每人獎金3千元，並獲得獎牌1面。