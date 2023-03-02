台語歌手詹雅雯出道至今以日本演歌式唱腔走紅，但近年來她卻飽受疾病所苦，2021年她罹患帕金森氏症及左腦中度萎縮，之後左腦還長了一顆動脈血管瘤，手術過程中更一度失血過多昏迷，今（2）日迎來56歲生日的她，突然自爆腦部今年需再度動刀。

詹雅雯今（2）日迎接56歲生日，稍早她在臉書上感謝母親「謝謝您帶我來到這個世上⋯難產的那一天，您歷經生死關頭⋯每每想起都替您心疼！您是我永遠的寶貝」更感嘆自己不是有意要隱瞞自己的病情，是不捨得讓她擔心，但在母親得知後的反應卻出乎她的意料之外「一改往常您雙魚座愛哭的特性⋯不哭了！忍住哭⋯就是為了讓我安心，為了讓我平靜的面對今年腦部還要再開一刀的事實」。

最後，她再度與母親道謝「謝謝您的智慧與慈悲，愛您喔！母難日快樂，祝您平安健康快樂，善緣無限～行善無障礙~我的寶貝媽媽」貼文一出，隨即引來粉絲留言表示相當擔心她的狀況，同時也鼓勵她「老師加油～一定能平安康復….好人一生平安」、「老師加油，一定可以的！」、「保重身體一切順利」。

事實上，詹雅雯自生病以來，每天都須吃成堆藥物，也因此產生嘔吐等副作用，且劇烈頭痛使她痛得難耐，根據《三立新聞網》之前的報導，詹雅雯透露，自己「吃什麼吐什麼，坐著也會跌倒」甚至連醫師都相當驚訝她會產生如此大的副作用，面對生活的改變，她也早已打理好後事，不只簽下放棄急救和器官捐贈同意書，連身上僅存少許的存款都將捐給公益團體。