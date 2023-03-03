白沙屯媽祖2月14日進香駐駕社頭鄉，一位媽媽帶著才4歲的兒子，因腦部萎縮3月要開刀，祈求媽祖賜福。（白沙屯媽祖網路電視台提供／吳敏菁彰化傳真）

白沙屯媽祖2月14日進香駐駕社頭鄉，一位媽媽帶著才4歲的兒子，因腦部萎縮3月要開刀，祈求媽祖賜福。神奇的是彰化一名老闆，15日就夢到媽祖帶著孩子來找他，和網路看到播放媽祖賜福母子畫面一樣，直覺是媽祖要他幫忙這對母子，但尋尋覓覓、人海茫茫，找了一個星期，後來透過「社頭人俱樂部」版主、社頭鄉民代表邱湧錩發文協尋，不到12小時就聯繫到了。媽祖託夢尋人神蹟，讓信徒和鄉民超感動。

這個媽媽是彰化二水人，嫁到南投草屯，育有3名子女，是中低收入戶，最小的兒子無法行走，即將面臨腦部開刀，媽媽知道白沙屯媽祖要過境彰化，燃起希望，帶著孩子、穿越人群，虔誠前往朝拜祈福，百拜懇請媽祖賜福。

白沙屯媽祖2月14日進香駐駕社頭鄉，一位媽媽帶著才4歲的兒子，因腦部萎縮3月要開刀，祈求媽祖賜福。（白沙屯媽祖網路電視台提供／吳敏菁彰化傳真）

神奇的事情發生了，一名工廠老闆看到了這個畫面，晚上就夢到了媽祖帶著孩子來找他，感應著「是不是媽祖要他幫忙這對母子」，老闆還專程到苗栗拱天宮請示媽祖，獲得聖杯，只是人海茫茫，到處打探，都不知道如何取得母子聯繫，找了7天，才靈機一動，想到當時媽祖是駐駕在社頭鄉，就和擁有龐大粉絲「社頭人俱樂部」版主邱湧錩聯繫。

邱湧錩表示，收到請託，在社群發文，拜託各位鄉親，幫忙尋找這位媽媽和小孩的聯繫方式，讓愛心傳播下去，媽祖情世代傳，不到12小時，媽祖神靈牽引，網路社群發揮力量，這名媽媽已經跟邱湧錩取得聯繫，工廠老闆找到了，讓鄉民深感溫暖，直呼媽祖好靈，社會好溫暖。

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