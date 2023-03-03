48歲樂壇天后「CoCo」李玟上月23日發文自曝從小受腳傷舊疾所苦，近期病痛復發，連走路都有問題，讓她不得不正視此事並決定入院開刀，隔天李玟二姊Nancy（李思林）透露李玟已經清醒，今(3日)她進一步告知媒體妹妹已經出院，至於大家關心的康復狀況如何？Nancy語帶保留說：「現在回家了，康復路上但需時」。

能唱能跳的李玟過去總給人動感形象，上月她才自曝其實從小不良於行，因先天左腿的缺陷，導致她多年來走路、跳舞大多靠右腿支撐，小時候曾動過一次手術，醫師用鐵棒穿過她左腳跟，再打上石膏，結果手術失敗，讓她一度無法走路，只能靠意志力去復健，她在舞台上光鮮亮麗，她也坦言其實每次下台後腿都痛得要命，但堅持把美好形象帶給大家的她只能眼淚往肚子裡吞。

去年10月李玟練舞時一個不小心導致舊疾復發，髖關節移位壓住神經，使她再度無法走路，樂觀的她說：「可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不疼了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧」。但上月開刀前她依舊感到害怕了，直言不知道這次手術結果會如何，「害怕自己無法像以前般跳舞」，也希望粉絲替她集氣。

李玟說，她明白要迎接人生新的挑戰，手術後不可能馬上活蹦亂跳，要從頭開始練習走路，但她是女戰士，會勇敢面對這些關卡，希望早點回到舞台跟大家見面。上月24日，李玟二姊Nancy回應手術「還算成功」，但離開開刀房後仍非常痛，李玟暫時沒有力氣跟家人說話，據《三立新聞網》報導，Nancy稍早回應李玟已經出院回家休養，康復狀況未知，需要很長的時間，且這條路看來漫長，暫時還不知道需要多久。