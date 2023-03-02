民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書貼出新竹棒球場紅土區排水設計圖。（截自楊玲宜臉書）

新竹棒球場遭爆除原編列4000多萬元排水工程竟遭刪除，疑似未落實施作，新竹市長高虹安昨開記者會，指排水預算漏列或遭刪除挪用，仍需調查釐清。對此，民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書抨擊，再借棒球場議題政治操作，但「一直搞烏龍也是滿自取其辱的」。

楊玲宜在臉書指出，一般來說，中央所核定的經費計畫書，是依照地方政府所提出的計畫概算而核定經費，待工程招標發包後，進入到細部設計核定的階段，會有更細部的經費概算。如市議員劉康彥所說，無論是「基本設計或細部設計，都必須提報體育署審查，層層把關，且排水工程分散在各個工項，不可能被刻意刪除。」

她也以棒球場為例，2017年8月至2018年11月，是以一般球場排水工程（無地下室）估列預算，而其項目分別有球場回填覆土工程、球場排水級配工程、球場排水板及排水管，預算經費為4090萬元。

2019年1月統包商決標簽約時，預算經費為2219萬元。但到了2020年5月，細部設計核定時，為了回應在地里民停車需求，增設1座地下室停車場，因此增加整體排水系統的施作項目與經費，而這些排水工程涵蓋了球場草皮區與紅土區的土層設計，地下室停車場頂板上的落水頭與排水管，又或是外野排水盲管等。

她強調，排水系統的設計確實被分散在球場各個細部設計工程裡，像是去年5月所進行的查核估驗，其中就有一項是排水項目，當時的估驗官正是現任工務處長曾嘉文。高虹安當然找不到也看不到有所謂的排水工程預算編列，誤以為是被前市府刪除或挪作它用有弊端，汙衊這些經手承辦的市府同仁失職涉及不法。

楊玲宜也批評，繼市府支付棒球場統包商高達90％工程款的烏龍、南寮浮覆地運動公園經費誤認是足球場練習場經費9800萬，高虹安再度上演烏龍秀，離譜的是連自己的工務處長也在狀況外，若要究責工務處長是嚴重失職，連自己的業務都還搞不清楚，還是另有隱情不敢鼓起勇氣跟高虹安說。

她表示，棒球場排水設計不良是事實，在未完成驗收前發現問題，市府就有責任盡速改善。如果是土層設計錯誤，就應該全部開挖重作，如果是土層黏性隨著時間氣候的變化而黏性過高，保水度過高，那就應如廠商建議，比照洲際棒球場作法，切溝處理，讓土層的水可以順利排出。

楊玲宜也說，若是要再度借棒球場議題發揮，做政治操作那大可不必，建議高虹安開記者會前還是好好先研讀一下相關的棒球場細設書圖與工項，「畢竟自稱是斐陶斐市長，卻一直搞烏龍也是滿自取其辱的」。