國防部修改《全動法》引發各種擴權爭議，甚至被批是先前胎死腹中的數位中介法的借屍還魂。媒體人黃揚明2日在《頭條開講》節目指出，去年的12月7日，行政院召開修改前的《全動法》動員會報，前閣揆蘇貞昌表示因應資訊戰來到，請各部會儘速研商提出解決方案。他強調，蘇貞昌滿腦子就是管控媒體，就是要把數位中介法的精神在各種法律裡面實現，這次修法就是他們提出的解決方案，而國防部跟閣揆陳建仁揹了鍋。

「這個事情，我非常懷疑是蘇貞昌留下來的爛攤子！怎麼說？」黃揚明提到，去年的12月7日，行政院有一個依照現行的所謂《全民防衛動員準備法》動員會報，每年要開一次會，去年的會議在12月7日，由蘇貞昌主持。然後行政院發的新聞稿裡面有寫到，蘇院長表示，國內資安及假訊息攻擊事件時有所聞，顯見資訊戰已經來到，請數位部、國家通訊傳播委員會、法務部、經濟部等相關部會，儘速研商提出解決方案。

「我認為，某種程度，這次修法，就是他們提出的一個解決方案，讓你們加強對全民防衛的管控，最後呢？國防部揹鍋了！」黃揚明指出，他這次新增的這些條文，都跟國防部業務無關，一個是新聞傳播媒體，一個是金融外匯的，還有一個是資通訊的，主要是這三塊的所謂準備方案，就是平時階段就要準備、調查、規劃、編組，然後到了戰時，媒體還要受必要管制。

黃揚明強調，戰時若有必要管制，都合理，但是現行的法規就可以用了。因為總統一旦宣布戒嚴也好，發布緊急命令，可直接在裡面寫。我們的憲法是有授權總統這個權責，一旦發生這種緊急狀態，本來就會有很多非常時期的非常手段，這是我們憲法授予總統的權力，不需要修法！

黃揚明表示，可是就在去年12月7日的這場會議，蘇貞昌下令叫他們去規劃。所以如果今天現行的機制可以用，為什麼還要把這個法律修得好像數位中介法？而且裡面還提到一個「其他準備方案」，本來是每個部會每個部會，還多一個其他，就像數位中介法裡也有一個「其他相關規範」。

黃揚明直言，過去蘇貞昌內閣滿腦子就是管控媒體，就是要把數位中介法的精神在各種法律裡面實現，於是就鬧出這一齣。所以陳建仁一看：這不關我的事，我沒有叫國防部這樣做啊？趕快撇清、暫緩，這是蘇貞昌惹的禍！