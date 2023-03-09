財政部近日表示，今年12月31日前出生的新生兒，均納入普發現金發放對象。媒體人黃揚明8日在《國民大會》直批這是為了選舉政策買票。他還強調勞保始終沒年改，還要用納稅人的錢撥補，會產生相對剝奪感。且勞保2030年後終究要破產，所以選下任總統的人要三思，絕對不好幹。

「這個很明顯就是為了選舉！」黃揚明表示，明年1月的第2個禮拜六就要投票了，從這個時間點，10月延長到12月底出生，都可以領6千，這不是政策買票，什麼才叫政策買票？就是為了選舉！財政部本來沒有這樣的規劃，是立委要求趕快加碼。如果今天是為了少子化，多那2個月的差別不會差太多，但是如果今天對選情？而且現在還來得及，現在3月初，早一點懷小孩，到12月還來得及領6千！已經是把政府資源當輔選籌碼。

黃揚明提到，包括勞保的問題，陳建仁在上禮拜接受民眾黨立委賴香伶質詢的時候，他說，難道委員妳要減少妳的退休給付嗎？但現在不是減不減少給付的問題，是全民要去撥補破產的勞保，這個問題更嚴重！為什麼？因為軍公教都已經年改了，只剩勞保不年改，這時候軍公教階級會有一種相對剝奪感，他們會覺得未來勞保都不去改，納稅人的錢要去撥補勞保，有人會想說關我什麼事？幹嘛用我的納稅金去撥補？

「這叫公平嗎？我不認為這叫公平？」黃揚明強調，應該要有一個可長可久的制度，因為按照現在的態勢，就算撥補，2030、2031年還是會破產！終究會破產。破產之後，如果政府要負那個財務責任，還是要挹注更多的錢下去，整個政府的財政就會被拖垮，所以最後還是全民受害。

黃揚明指出，已經可以預見，就在10年內會發生的事情不去解決，這才是這個政府擺爛的一種做法。這讓人覺得很難過，就是什麼都是只看眼前，反正這不在我任內！賴清德要選總統，也要對這個議題講清楚。難道拖延到2030年，2028之前，你就不用管嗎？

黃揚明直言，現在要選總統的人，都應該把包括能源、勞健保這些財務問題，全部都要做出清楚的說明！下一任總統絕對不好幹，因為你有太多要改革的問題了，而且還要面對兩岸是否要打仗的問題。「所以我奉勸檯面上想要選總統的人，三思而後行，因為下一任真的不好做啦！」