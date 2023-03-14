民進黨總統初選起跑，13日起至17日領表登記，副總統賴清德昨(13日)上午派人領表，預計明(15日)上午登記，並就參選理由發表簡短談話。身兼民進黨主席的賴清德13日表示，17日登記結束後，若有2人以上必須進行初選，他會依據黨的規定請假。媒體人黃揚明今(14日)指出，13日除賴清德派人領表外，還有一位不知名的資深黨員領表，有人解讀可能會有人挑戰賴。不過領表門檻很低只要100元，也許是領表回去留念也不一定。

「100元與500萬。」黃揚明今(14日)在臉書發文表示，民進黨總統初選昨天啟動，當天除賴清德派代表領表外，還有一位不知名的資深黨員領表，有人解讀可能會有人挑戰賴。不過根據民進黨的總統初選登記規定，領表資格為具有黨員身份並當場繳交100元即可。但是如果要正式登記，要繳交500萬元（400萬元登記費、100萬元民調費）。因此，領表門檻很低，登記門檻卻很高，這位資深黨員也許是領表回去留念也不一定啊！

黃揚明提到，而且，即使賴清德同額競選，500萬元也只退100萬民調費的2/3，民進黨中央仍可進帳433.3萬元。

網友表示「花100元，讓賴團隊緊張一下，很合算。而且誰知道呢？說不定在3/17截止前，會出現另一個競爭者」、「身為最會賺的黨，沒把門檻拉到億已經很客氣了」、「選舉是門好買賣」。