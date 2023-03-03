藝人謝忻近期的生活波折不斷，2月才因為登山失足而扭傷腳，近日又發生車子被困在停車塔的慘劇，導致這段時間只能通勤工作，讓她也開玩笑表示八點檔編劇可以來寫我的故事，雖然心中滿是無奈，但也盡量樂觀看待通勤這件事。

謝忻昨（2）日於臉書發文分享近況，只見她穿著運動服裝扮在公車上自拍，雖然看似日常的通勤景象，但她在貼文中寫下一連串的自問自答，表示之前都是自己開車前往工作地點，「因為停車塔電線走火，啟動消防設備噴灑泡沫，車子必須等到泡沫乾了才能移開」，加上駕照也在停車塔的「泡泡浴」裡，無法申請租車，所以近期只能搭乘公車工作。

於是謝忻自嘲：「八點檔的編劇或許可以不用再致敬黑暗榮耀，而是參考發生在我這市井小民身上的光怪陸離。」不僅解鎖了一項人生成就，也懷疑這件事是否合理，讓她覺得「誇張的事在她身上總是發生的這麼自然而然」。

不過謝忻也自豪，雖然得帶著大包小包搭公車，但發現車上60多歲的伯伯、阿姨們都在討論「藥物」、「復健」、「爬山」等話題，對不久前遭遇過登山受傷的她來說，意外地有參與感，甚至跟伯伯、阿姨相談甚歡，成為一早搭車的另一份樂趣。