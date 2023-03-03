知名主持人陳文茜近年身體健康狀況亮紅燈，日前曬出自拍照時搞笑表示：「我只是突然覺得這張照片有點像遺容，它很清秀，所以我未來的『死相』應該不錯」，似乎對生死看得相當開，稍早再次透露身體狀況，透露被醫師宣判離敗血症只有一步之遙，健康狀況再度出現隱憂。

陳文茜表示體內存在兩種細菌，導致身體每日忽冷忽熱，即便免疫系統數次打敗細菌，但好景往往只能維持一週，她回憶起某次高燒不退，燒到40.3度意識到不妥，便決定前往醫院就醫，當時醫師幫她安排一系列檢查後，宣判罹患菌血症，而且距離敗血症僅一步之遙，讓她忍不住感嘆：「那一刻起，我的免疫系統和細菌的武俠遊戲，變成了恐怖戰爭片」。

陳文茜透露日前從疼痛中醒來後，發現人工血管周邊組織出現類似蜂窩組織炎的症狀，因此便揮別伴隨三個月的人工血管，改以口服為主，沒想到陸續出現各種病症，像是腹部浮腫、血尿症、身體忽冷忽熱等，即便服下大量安眠藥物，伴隨的疼痛感仍無法一夜好眠，回想起曾向上天祈求至少再活五年，如今坦承是個虛空笑話，其實早意識到活不長，眼見仍有許多事情尚未完成，像是寫作計劃及幾個捨不得的孩子，以及與世界周報團隊為理想的熱情，不免感概：「它們並沒有因病消失，這算是『貪生』嗎？現在的我，又回到原點。」

陳文茜指出上周錄影時，即便身體忽冷忽熱，仍準時七點完成4小時的錄影工作，對此，她強調：「各種疾病的末期病人，痛苦都高過於快樂。熬著，往往為了所愛的人或事」，接著透露自己的主治醫師近來都無法好好睡覺，得每天盯著她的體溫，直到晚上12點才能安然安睡，平時更得為她隨時備戰，如今得知自己已經脫離險境，讓她表示未來面對的是不會有即刻生命危險的其他病症，接著感性表示：「我們這些被救活的人，可以還報他們什麼？堅守崗位，我的心流著感恩的淚」。