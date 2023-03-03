園區廣大的台中市水湳中央公園，過去為水湳機場舊址，為建立公園獨有特色，台中市政府建設局特別打造以航空為主題的遊客中心，最近將正式啟用，即日起至3月5日前，將提供民眾戰鬥機模擬飛行體驗，邀市民來開開看戰鬥機，感受一下飛航的樂趣。

中央公園遊客中心以飛航為主題，近來吸引許多遊客參訪，大獲好評。(台中市府提供)

建設局長陳大田指出，中央公園遊客中心兼具導覽、諮詢、展示等服務功能，內設服務大廳、播音情境、出境報到櫃台、來賓休息區，一進入航廈主題遊客中心就可感受出國氛圍，且館內採用新穎電子互動面板、沉浸式影音技術及智能玻璃螢幕，進入即可體驗具現代、科技感的環境。

台中水湳中央公園112模擬機體驗場次介紹。(台中市府提供)

陳大田表示，配合遊客中心啟用，中央公園遊客中心將陸續推出系列特色展覽及活動，此次戰鬥機模擬飛行體驗展期至3月5日止，已吸引許多遊客參訪並大獲好評，喜愛飛機的遊客可把握最後時間體驗駕駛戰鬥機，留下駕駛戰鬥機的難得畫面，開放駕駛時段自上午9時至下午4時。

此外，中央公園內有許多鳥類、動物，生態資源豐富且多元，已成為市民最喜愛休閒、野餐及運動的地方之一；遊客中心內除有典藏模型飛機特展，還有實體737機艙沉浸式服務體驗，更有珍貴的水湳機場文史資料，體現基地歷史與現今連結。