補習班與課照中心多使用租賃交通車接送學童，但據攔撿紀錄統計，業者「使用未備查車輛」的違規比例最高，對此，北市教育局表示，3月起會於30所校園動態巡檢，若查獲未經備查車輛，將依法裁處最高3萬元罰鍰，未改善者按次處罰至改善為止。

教育局說明，依據學生交通車管理辦法，學生交通車可用「購置」或「租賃」方式，目前補習班與課照中心多半使用租賃交通車接送學童，但由於租賃車無統一車身顏色及標誌，家長不易從外觀辨識，目前規定租賃交通車完成報備後，需於副駕駛座擋風玻璃前明顯處，放置合格標章以供辨識。

教育局指出，從過去3年攔撿紀錄顯示，2020年19輛違規、2021年20輛違規、2022年13輛違規，而業者最常發生的違規包括使用未備查車輛、駕駛年齡超過65歲、車齡超過10年、未配置隨車人員以及超載學生，其中以「使用未備查車輛」的違規比例最高，原因應為租賃車公司任意調度車輛。

教育局表示，為改善定點攔停效率，3月起於特定學校周邊動態巡檢，先從30所校園內外的接送區陪同學生前往補習班交通車搭乘處，記錄車牌與隨車人員，一經查獲未經備查車輛，將依法裁處6000元以上3萬元以下罰鍰，並要求業者改善，屆期未改善者按次處罰至改善為止。

教育局呼籲，學校人員與家長如果發現沒有張貼標章的補習班交通車，可拍需足以辨識車牌的照片，並致電1999或以單一陳情系統舉發，補教業者與租賃車公司，使用交通車載運學童，也應符合交通車相關法規規定。