苗栗縣政府農業處長陳樹義代表縣府贈送壽桃給到場參與長輩。（謝明俊攝）

北市福智佛教基金會4日在苗栗縣後龍鎮外埔漁港放流4萬尾魚苗，全都是黃鰭鯛。（謝明俊攝）

北市福智佛教基金會4日在苗栗縣後龍鎮外埔漁港放流4萬尾魚苗，苗栗縣政府農業處長陳樹義代表參加。（謝明俊攝）

北市福智佛教基金會4日在苗栗縣後龍鎮外埔漁港放流4萬尾魚苗，參與者接力將魚苗傳接流放入海。（謝明俊攝）

北市福智佛教基金會4日在苗栗縣後龍鎮外埔漁港放流4萬尾魚苗，由主持的大和尚帶領將加持過的甘露灑進大海。（謝明俊攝）

北市福智佛教基金會連續多年在苗栗縣海域放流魚苗超過百萬尾，復育苗栗縣沿海魚類生態，4日上午，福智基金會在後龍鎮外埔漁港放流4萬餘尾黃鰭鯛魚苗，縣府農業處長陳樹義代表出席，感謝基金會及全體會員愛護苗栗海域生態，並呼籲民眾一起保護海洋生態永續發展。

陳樹義指出，苗栗縣海岸線長達50公里，海岸景觀優美，縣府近年來陸續在外海投放人工魚礁，改善海底棲地環境，復育漁業資源，已有顯著成效，縣府並每年同意許多善心團體舉辦魚苗放流活動，透過民眾親手將魚苗放回大海的過程，代代傳承生態保育工作。

財團法人台北市福智佛教基金會多年來連續在苗栗海域放流魚苗，數量超過百萬尾，單是去年在外埔及苑港等漁港放流烏魚、黃鰭鯛、布氏鯧鰺及黑鯛，多達共29萬1500尾，今年已在苑港漁港與外埔漁港放流了14萬6500尾黃鰭鯛，4日再度在外埔漁港放流黃鰭鯛4萬1500尾，每尾購價5至6元。

這次流放的魚苗是經過挑選，適合苗栗縣海域生存的黃鰭鯛，希望藉由牠的高生存率及高產卵量能夠增加周遭海域漁業資源，彌補自然生產力的不足。

福智基金會期望透過放流魚苗活動，讓民眾親身體驗放流的樂趣，並了解環保的意義，培養民眾愛護海洋、維護海岸自然環境的觀念，讓每一位參與過放流活動的民眾都能成為海洋保護小尖兵。

縣府農業處也提醒民眾，不管是野放動物、還是放流魚苗，都要考慮環境溫度及物種等問題，正確的流放程序才能讓流放的生物存活下來，因此無論是烏龜、魚苗或是任何生物，千萬不要非法放生，以免失去原本的美意，造成生態的危害。