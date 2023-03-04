Mets fans are now incorrectly counting down the pitch clock to try and trick the opposing pitcher into thinking he has less time left than he actually does. pic.twitter.com/H3cnfwPFYi — Baseball GIFs (@gifs_baseball) March 3, 2023

大聯盟正式採用投球計時器，卻反而給了大都會球迷愚弄對手的機會，今（4）日面對同區對手國民的春訓熱身賽，坐在場邊的大都會球迷在比賽中大聲亂喊投球倒數時間，目的就是為了擾亂國民投手阿拉諾（Victor Arano）的投球節奏。

大都會先發投手薛爾瑟（Max Scherzer）前2局投得順風順水，皆以三上三下退場，在3局上突然碰上亂流，2度因投球計時器產生的投手犯規，加上游擊手吉尤梅（Luis Guillorme）2次失誤，單局丟了7分非責失分，最終國民藉由這波攻勢，以11比6擊敗大都會，薛爾瑟吞下春訓首敗，但因沒有丟掉任何責失分，防禦率仍是夠水準的1.93。

阿拉諾去年待在小聯盟3A，對於投球計時器並不陌生，不過大都會球迷突如其來的倒數舉動，似乎讓阿拉諾受到了影響，就在球迷數到最後1秒時，阿拉諾選擇向一壘做出牽制，順勢重設倒數計時器，但實際上計時器才剛走過最後10秒而已，最後阿拉諾讓湯米芬姆（Tommy Pham）擊出一壘方向飛球出局，化解一、三壘有人局面。

NBA也有球迷倒數干擾球員的例子，不善於外線投籃的阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）因為準備罰球時間過長，多次遭裁判吹罰超時，熱火及籃網主場就曾經利用現場大螢幕為字母哥的罰球倒數計時，最後遭到NBA出面禁止，後來還是有球迷在場邊倒數試圖出聲擾亂，對此字母哥也大器回應，「我已經學會接受這一切，我會專注在我要做的事，努力改善我的罰球命中率。」