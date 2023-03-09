本週五(3/10)美國職籃NBA即將上演金州勇士大戰曼斐斯灰熊的精彩組合，勇士近8年來包辦聯盟4次冠軍，保留了上季衛冕的主力陣容，只要保持球員健康，絕對是爭奪冠軍的超強勁旅；灰熊目前戰績與國王並列聯盟西區第2，是一支攻守兼備的出色球隊，可惜的是主將莫蘭特(Ja Morant)近期因為亮槍風波遭聯盟停賽，戰力大受影響。週五之戰雙方會擦出甚麼樣的火花，喜歡運彩的朋友們又有什麼樣的投注好標的呢？

勇士本季延續以往浪花兄弟的強勢風格，以大量的三分出手撐起進攻端，他們場均可以投進16.5顆三分球聯盟最多，命中率也不俗38.3%排名聯盟第4，半場進攻的時候球權轉移很多，因此不僅場均助攻數29.7球聯盟第1，失誤數也不少(16.6球聯盟第2多)，因為失誤平均每場可以被對手得19.6分也是聯盟第2多。勇士除了失誤過多之外，犯規次數也要注意，他們場均被對手罰進20.0球聯盟第3多。

灰熊防守聯盟頂尖，平均每48分鐘失分僅109.7分與公鹿並列第2，場均籃板47.2顆聯盟第2、場均阻攻6.0次也是聯盟第2，場均抄截8.4次聯盟第3，可以看到各項防守相關數據都是名列前茅，進攻方面灰熊特別喜歡強攻籃下，場均油漆區(PITP，Points In The Paint)得分高達58.8分聯盟最多，另外灰熊也擅長利用對手失誤進行快速反擊得分，因此勇士週五最重要的兩大課題就是禁區的保護以及失誤的減少。

總結以上，灰熊雖然在籃下以及防守方面更加突出，但少了主將莫蘭特的火力支援，估計灰熊在得分方面很難跟得上三分猛烈的勇士，本役主推勇士不讓分勝！大小方面，勇士的PACE(平均48分鐘攻守回合數)102.73是聯盟攻守節奏最快的球隊，因此也可以考慮投注勇士(客隊)大分。