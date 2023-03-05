多明尼加猛將小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）5日宣布退出經典賽了，他現效力大聯盟藍鳥，在春訓時跑壘導致右膝蓋不舒服，MRI檢查之後並無大礙，但是有稍微發炎的情況，藍鳥球團慎重起見，不讓他參加經典賽。藍鳥總教練史奈德說：「他今天剛接受治療，暫時讓腳休息一下，我們希望他一切沒事。」

小葛瑞洛的兩位隊友，明星捕手柯克（Alejandro Kirk）幾日前宣布退出經典賽的墨西哥隊，因為他要迎接第一個新生兒。明星守護神羅馬諾（Jordan Romano）也已經退出義大利隊，沒有說明理由。

藍鳥在熱身賽對戰光芒，小葛瑞洛首局下半擊出安打，這支在紀錄上是一壘安打，他跑過一壘之後停下腳步。這時藍鳥跑者衝向本壘，光芒野手回傳，小葛瑞洛趁機再跑上二壘，他在跑二壘的時候似乎就有一些顛簸。這支安打有1分打點，小葛瑞洛仍留在場內。直到第3局上半守備的時候藍鳥才將他換下休息。

小葛瑞洛原先準備離開藍鳥前往國家隊報到，現在的情況球團不可能放他走了。他是當今大聯盟最厲害的打者之一，2021年和大谷翔平爭奪美聯MVP，最後在票選獲得第2名。小葛瑞洛近3個球季都保持健康，去年出賽160場，繳出32轟、97打點的好成績，打擊率0.274、攻擊指數0.818。

多明尼加在2013年經典賽摘下冠軍，本屆出動夢幻陣容，包括效力大聯盟教士的三壘手馬恰多（Manny Machado）、紅襪三壘手狄弗斯（Rafael Devers）、教士外野手索托（Juan Soto）、馬林魚賽揚獎投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara），被視為奪冠大熱門。