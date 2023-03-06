旅美好手林子偉在經典賽前接受《Sports會客室》訪談。

旅美好手林子偉雖然歷經傷勢挑戰離開大聯盟舞台，轉往獨立聯盟發展，但也讓他體能到「不要想太多、放輕鬆打球」的道理，在《Sports會客室》分享他的體會：「每顆球就是有不同的攻擊，不要去想前一球，專注在眼前就好。」

林子偉出生高雄那瑪夏鄉，從小由阿公、阿嬤帶大，一開始他沒有打棒球，而是參加學校田徑、籃球隊，後來受到哥哥影響才開始打棒球，「原本是聽到他們在喊聲很有霸氣，想說不然打看看，沒想到一路打到現在，還變成我的工作。」

從小就展現過人運動天賦，林子偉在三級棒球時也時常披上國家隊戰袍，高中時2度出征IBAF世界青棒錦標賽，2012年獲得紅襪隊青睞，展開旅美生涯，這次則是首次出征世界棒球經典賽。

台灣本次主辦經典賽，必須支付400萬美元的權利金，主辦單位悍創運動行銷在台灣運彩等贊助商大力支持，與體育署、地方政府全力配合下，讓中華隊預賽能擁有主場優勢，也讓林子偉等旅外好手得以在台灣球迷的面前獻技，林子偉興奮的說：「很期待也很開心能打經典賽，希望能帶領大家打出好成績，一起到日本、美國，盡量做好該做的，幫球隊贏球。」

林子偉本屆經典賽預計擔任「工具人」角色，從右外野出發，關鍵是過去旅美時期所累積起來的經驗，他表示，在2017年升上大聯盟前，林子偉除了老本行游擊外，也有加守二、三壘，「教練跟我說當時工具人很少，如果能夠勝任或許能被重用，外野也是這樣慢慢練出來，不是一開始就能守得很好。」

從2A直升大聯盟，林子偉對當下接到電話時的心情仍記憶猶新，「當下我真的以為我只是要去3A報到，沒想到直接從2A跳過去，聽到的當下不知道要怎麼回覆總教練，覺得開心又期待，這種感覺很難形容，得知的當下有哭，滿感動的。」

後來因為功能性關係被球隊再下放小聯盟，但林子偉心情未受影響，「因為我已經有把握住機會了，有拿到了，就看什麼時候能夠再穩定一點，把握下一次機會。」

在美國職棒後期林子偉受到傷勢影響，旅美路走得十分艱辛，自己也「久病成良醫」，更知道賽前、賽後的伸展、放鬆不可少，努力延續短暫的運動員生涯。日前林子偉也確定今年球季落腳處，將再回到獨立聯盟效力大西洋聯盟長島鴨隊。

林子偉在《Sports會客室》分享自己大聯盟生涯首安、首轟、首蹲捕、首登板的回憶，尤其是意外穿上從國小之後就沒穿過的捕手護具，過程更是令人莞爾。林子偉也希望再拚回大聯盟，經典賽將是他展現身手給國際看的大好機會。