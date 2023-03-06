大聯盟紐約大都會的明星先發投手昆塔納（Jose Quintana）不幸在WBC棒球經典賽開打前受傷，他是C組哥倫比亞的王牌投手，是在前往經典賽之前的最後一次春訓登板受傷。大都會總管艾普勒（Billy Eppler）指出昆塔納左側腹部緊繃，他本來投完之後就要前往國家隊報到，現在不確定他的狀況能否參賽。

大都會6日熱身賽派出千賀滉大先發2局，第3局昆塔納接替投球，昆塔納用了13球投完1局，隨即向教練表示身體不適，他將於隔日接受進一步檢查。總教練修瓦特（Buck Showalter）說：「我很高興他和我們說了，我們把他換下來，我們不想冒險。」

去年年底，大都會在自由市場以2年2600萬美元簽下昆塔納，預計做為新球季的第4號先發（千賀滉大是3號先發），大都會為了保護自己的投資，有可能不會放行他去打經典賽了。大都會是全世界最貴的職業棒球隊，26人名單的團薪突破3億美元，球團共有15名球員參加經典賽，

昆塔納今年34歲，參加過2017年經典賽，他表示加入國家隊是一個很大的榮譽。本屆哥倫比亞所在的C組預賽，有美國、墨西哥、加拿大、英國，其中美國與墨西哥非常強大，哥倫比亞要爭取前兩名出線相當不容易（上屆也在C組打到第3名被淘汰）。