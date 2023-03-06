女生的髮型多變化，一名女網友表示，大學以前都是留長髮，每天要花很多時間洗頭、吹乾，自從剪了極短髮後，就愛上短髮，但她發現路上短髮的女生偏少，好奇問網友原因，女網友一面倒說極短髮一覺起來更容易翹，要花時間整理，更有人說極短髮很看顏值和臉型，並非人人都適合。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，念國中時她和同學一樣留妹妹頭、長直髮，每天要花很多時間洗頭、吹頭髮，後來聽髮型師建議剪短，但長度還是在肩膀，直到大學被髮型師剪到耳上，讓她一試成主顧，後來都留極短髮。

原PO表示，看路上的女生大多是長髮，且長過胸，她好奇問為什麼路上極短髮的女生那麼少？疑問曝光，多數女網友認為短髮較難整理，「短髮才難整理」、「就是不想整理才留長，留長早上梳一下就可以出門了」、「短髮會翹到不行好麻煩」、「極短髮過不了多久型就會跑掉，要一直剪」。

也有人說極短髮很看顏值和臉型，「我的顏值撐不起超短髮」、「極短髮要適合的臉型或長相沒那麼容易啊」、「因為短髮很吃臉型五官，長髮比較能掩飾臉型，而且造型空間也比較多」、「極短髮很吃顏值，夠短的還要看頭型，而且也不好整理」。