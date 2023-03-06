5日晚間22時許，航警局接獲報案，一名臉書名稱【邵維省】在網路散播恐嚇機場言論，聲稱「3月6日將在桃園機場候機大廳隨機殺人，並且Facebook同步直播」，刑警大隊及臺北分局全力追查並通報「臉書」下架相關貼文，同時也派員在場站區域加強巡邏。據調查這次的恐嚇留言，與今年1月份多起恐嚇桃園機場的手法及口吻均相仿，初步研判均為同一人所為。

鑑於近來國內桃園國際機場、松山機場、高雄機場等重要交通設施經常接獲是類惡意恐嚇訊息，航警局局長邱文亮相當重視，立即指示航警局除責成刑警大隊與刑事局組成專案小組，並報請地檢指揮偵辦，全力清查網路資訊追緝犯嫌外，同時通報所轄各航空站提高見警率及強化各項勤務與防範作為。

航警局局長邱文亮再次強調，依照民用航空法第 105 條，未指定犯人向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。對於任何危害飛安言論，本局絕對嚴查嚴辦，以杜絕民眾僥倖心態，同時呼籲民眾切勿轉傳相關訊息，以身試法。