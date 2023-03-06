日前外媒CNN報導台灣交通混亂，猶如「行人地獄」，掀起網路熱議，對此，女星丁寧也發表看法，她表示過去自己也是造成交通亂象的「地獄使者」，直到在紐西蘭被一名滿頭白髮的陌生長者主動讓路，才讓她決定改變自己，懂得禮讓他人。

丁寧今(6日)在臉書PO文，表示從小到大都有一種「不讓」的態度，有黃燈一定闖，騎車開車一定比別人快，你走得比我快我就走比你更快，能直衝絕對不側閃。直到某一年在紐西蘭滑完雪，凍壞的她飛快衝向大門，迎面見到一名長者，她心裡還想著：「不要擋我的路！」，結果對方直接幫忙開門，還把身體閃到側邊。當下，丁寧覺得十分丟臉：「一位老人家竟然讓我這個年輕人！」，馬上向長者道謝，也得到對方的點頭微笑回應。

她表示心中生起一股暖意，因為感到被在乎：「我們這輩子可能就只碰這一次，我們珍惜了這個緣份，善待了彼此，這種感覺好舒服」，因此回到台灣後，時常提醒自己要禮讓，尤其是遇到救護車或消防車，「我想像如果坐在上面的是我的家人，或者要去救援的是我朋友的房子，這種急迫，一定要讓」，直言：「如果我今天可以做一件小事情，讓人覺得他有被尊重，這件事就非常值得。」

而在最後丁寧呼籲網友們，下次來不及的時候，請要將心比心，「請善待別人的家人，別人才會善待你的家人」，並說：「結好緣隨時隨地，你就是好緣，好緣就會更靠近你。」