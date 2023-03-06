南韓大勢男團NCT近期頻頻被「私生飯」騷擾，不只NCT 127日前上傳的Vlog影片中，出現一位女性屢屢跟在成員身後，其成員楷燦與家人同住的屋子甚至遭到「入室行竊」，造成他和家人的恐慌。對此，經紀公司SM娛樂今(6)日也發出聲明，指出：「請立即停止侵犯隱私的行為。」

NCT所屬經紀公司「SM娛樂」於今日稍早前發出聲明，表示：「最近嚴重侵犯NCT成員隱私的行為越來越多。」其中包括在他們日常生活中的相關場所等待、尾隨、在機場和飛機上有過近的接觸或拍攝、不法獲取個資以及在網路上造謠等等，尤其是去年11底有私生飯擅闖楷燦的私人住處偷竊，由於他與家人同住，因此他們都受到了不小的驚嚇。

此外聲明中也提出嚴正警告，「雖然依照楷燦的意願將此事從輕處理，但由於此事揭示了藝人隱私被侵犯的嚴重性，因此我們決定公開此案。」以此警告其他意圖做出相似行為的人士切勿有心存僥倖的想法。

聲明中更再次強調SM娛樂會保護旗下藝人的決心，指出將以「零容忍」的原則對於侵犯藝人隱私者，將採取法律手段對抗之，呼籲大眾別以身試法。而消息也在韓網論壇《theqoo》上引發討論，不少網友紛紛留言：「闖入家中也太瘋狂了」、「不要手下留情啊」、「已經不是私生飯，而是犯罪者了。」