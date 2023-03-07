阿里山英迪格酒店於今年2月2日開幕，日前遭消費者爆料，228連假入住2晚就噴了近7萬元。一名網友分享實際入住該酒店的經驗，稱飯店空間大、設備完善、工作人員也很友善，但是從房間看出去的風景卻是鐵皮屋，令人有點失望，也引起網友熱烈討論，有苦主哀嚎說，全部的房型都會看到鐵皮屋。

一名網近日友近日在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》分享入住阿里山英迪格酒店的經驗說，客房空間很大，有陽台和大廁所，而且還有附早餐，頂樓也有游泳池可以使用，住起來算是很舒服，但是距離大家認知中的阿里山有點遠，而且從房間看出去的風景幾乎都是鐵皮屋。

貼文引起網友討論，不少砸錢體驗過的苦主留言哀嚎說，「全部的房型都一定會看到鐵皮屋」、「看廣告說每間房都是山景、雲海，結果是（鐵皮屋）」、「房間看出去沒什麼風景，期待國外盤子住吧」、「房價有點驚人，看出去是鐵皮屋，離阿里山還有快一個小時車程，周邊說真的也沒有什麼吃的」。

另有網友誇獎說，新飯店住起來很爽，設備很新、工作人員熱情溫暖，雖然價格有點貴，但是還算可以接受。

針對消費者爆料阿里山英迪格酒店房價驚人，嘉義縣文化觀光局表示，依照旅館業管理規則，旅館業要將房價報給主管機關備查，且報給房客的價錢不可高於給主管機關的房價，而阿里山英迪格酒店當初報的房價為每房5萬到25萬之間，因此並未違反規定。