安馳表示，受惠智慧工廠及遠距經濟的加速發展，客戶對自動化測試、智慧監控、及高速視訊傳輸等需求大幅提升，帶動雲端邊緣運算與5G高速傳輸等高階整合方案出貨量持續增長，產品組合持續優化，帶動2022年毛利率較2021年增加4個百分點達16％。營業利益5.84億元，年成長70.7％，較2021年增加4個百分點，雖然受到美元匯率升值影響，認列部分匯兌損失，稅後淨利仍達3.73億元、年成長24.6％，整體呈現三率三升走勢。

安馳表示，2022年兩大代理產品線ADI與AMD表現穩定，受惠下游客戶對工控自動化設備需求大幅成長，應用於5G高速傳輸、遠端智慧監控、多工視訊會議及影音串流傳輸等多媒體產品線的出貨動能亦較去年有明顯提升。ADI代理線部分，人工智慧物聯網(AIoT)及智能檢測出貨量穩定，自併購Maxim拓展Maxim MCU代理產品線後，不只提高ADI產品方案完整度，更切入儲能、5G通訊測試、智慧工廠監控系統，及國防相位雷達等市場，瞄準工業、儀器設備測試以及軍用等應用面，預估Maxim MCU 2023年有望逐漸放量出貨。

AMD代理線部分，在客製化IC驗證平台、自動化測試機台，以及國防航太相關的5G高速傳輸等應用產品出貨量穩定成長下，AMD亦切入如國防航太、基因定序設備等高階利基市場，拉升AMD代理產品線營收貢獻，帶動高階整合方案出貨量大幅增加。隨著AMD高階整合方案出貨量成長及新產品的拓展，將有助於進一步優化產品組合。在ADI及AMD高階整合方案出貨量成長，以及結合新產品線的綜效逐漸發酵，將可望同步挹注整體營收及獲利表現。

安馳董事會同步通過2022年度盈餘分配案，將配發4.1元現金股利，現金殖利率約7％。