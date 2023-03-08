中正二警方荷槍實彈前往臨檢。（陳鴻偉翻攝）

中正二警方荷槍實彈前往臨檢。（陳鴻偉翻攝）

太陽聯盟春酒也找辣妹 8女被警察趕進包廂

天道盟旗下太陽聯盟萬華分會，8日下午在花園大酒店舉辦春酒，中正二警方荷槍實彈前往臨檢，據指出，原來太陽聯盟為了「場面好看」，也找了8名高佻辣妹做為宴會接待，現場指揮的分局長李憲蒼獲知後當場「爆氣」，要求辣妹全部前往會場，不准在門口迎賓。

太陽聯盟萬華分會8日在花園酒店舉辦春酒，2樓席開25桌，警方為免幫派藉春酒名義聚會、滋事，或酒後發生脫序行為，8日下午4時30分便集結近百警力，甚至向特勤中隊申請支援，重裝前往酒店大廳，對參加者進行盤查、臨檢。

竹聯幫明仁會日前高調春酒，找來170名辣妹當接待，但警方十分不滿，而這次太陽聯盟春酒雖然號稱「低調」，但為場面好看，也找了8名高佻辣妹當接待，警方到場臨檢時，分局長立即要求，女接待只能在2樓會場活動，不准在門口列隊迎賓，在警方約束後，最後8女都在春酒會場的包廂內活動。

中正二分局分局長李憲蒼強調，不容幫派分子藉由餐會壯大聲勢、挑戰警方公權力，呼籲黑道幫派分子勿恃眾心存僥倖，如有不法情事，必定嚴正執法依法究辦，以展現警察維護治安、打擊犯罪的決心。