《寶島神很大》主持人香蕉(本名：王俊傑)出道多年，風趣、幽默的說話風格，深受大批粉絲喜愛，去年9月他向交往5年女友Timmy(游安庭)求婚成功，還曬出單膝下跪照，甜蜜感情閃瞎眾人，今(8日)香蕉上傳婚紗側拍照，感性直喊：「希望帶給媽、姊和另一半厚實的肩膀」，真摯發言讓網友狂刷一排恭喜。

香蕉8日在臉書PO文，表示自己沒什麼美感，所有結婚所需物品都交由另一半跟專業團隊打理，他今日從早上五點半到晚上十點半，整整15個鐘頭才拍完，為此香蕉坦言：「很充實！」，並說看到側拍照後，感覺自己長大了，身上責任更大，自我喊話：「持續往前，做自己與家人的靠山」。

在這些照片中，女友Timmy換了兩套唯美婚紗，一套是花卉低胸禮服，露出深邃事業線跟雪白肌膚，天鵝頸及直角肩的美麗線條，讓人看得眼睛都移不開，另一套則穿著傳統白色婚紗，下身的蓬蓬裙華麗而夢幻，搭配手上的絕美捧花，想必當天是最美新娘無誤。

照片曝光後，粉絲們紛紛誇讚新娘子：「老婆樣子太美啦，紅唇駕馭的太美」、「新娘身材也太好了吧！」、「我喜歡她的自然美，重點她很適合大紅色口紅」、「好特別的婚紗照」、「美翻了，也太會拍了」、「未來日子，有美好的憧憬」、「恭喜～邁入人生另外一個幸福的階段」。