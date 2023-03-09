2023世界棒球經典賽，中華隊首戰巴拿馬出師不利，最終比數12:5輸掉比賽，巴拿馬隊在比賽中段就取得大幅領先，一名網友以世足賽阿根廷隊奪冠歷程相比，認為中華隊有機會倒吃甘蔗，引起眾人熱議。

中華隊在被巴拿馬拉開比分後，原PO在PTT發文表示，「阿根廷世界盃第一場也是輸給沙烏地，這看起來穩穩的一戰，最後還不是奪冠了，我們只輸一場，後面都贏就好，穩穩的吧？」

貼文引起網友們熱議，直呼難以相比，「人家是阿根廷，你以為喔」、「可是人家有梅西」、「人家有梅西，我們有什麼」、「中華隊長的像阿根廷隊嗎」、「潘帕斯雄鷹 vs 四海遊龍」、「拿台灣棒球跟阿根廷足球比，侮辱阿根廷了」、「笑死，人家有輸十分嗎」。

也有人認為原PO是在反串，紛紛笑說「你是今晚最幽默的」、「有道理，趁現在all in」、「懂安慰」、「你讓我有信心了」、「接下來要連勝到晉級了」。