台灣手搖飲料店競爭激烈，一名女網友分享，最近有間飲料店「一沐日」爆紅，跟風和同事叫了外送，結果店家晚了1小時才送達，竟直接告訴她們這單不用錢，超有誠意的處理方式，讓原PO大呼以後會一直喝下去，也引起網友討論。

一名女網友昨天在Dcard上發文說，手搖飲料店「一沐日」超夯，現場排隊的民眾大排長龍，原PO幸運預約到店家外送，和同事們一起訂了6杯飲料，而這筆訂單原訂要在下午2點送達，結果疑因店家太忙，最後竟然下午3點才送來，足足晚了1小時。

女網友表示，直到外送人員打來，她才驚覺訂單晚了1小時，但因為工作很忙，所以並不是很介意，沒想到她去領飲料時，外送人員卻告訴她這單不用錢，因為店家太忙導致遲到了，超有誠意的處理方式讓原PO說「以後會一直支持下去！」

女網友也分享，一沐日的飲料很厲害，她個人最愛「油切蕎麥茶+粉粿」，選無糖去冰就很好喝，茶很順口，若飲料沒喝完，放冰箱保存，隔天粉粿還是QQ的。

貼文引起網友熱議，不少民眾大推這家飲料店，稱粉粿真的很厲害。「他們家粉粿真的很厲害 放冰箱隔天一樣Q」、「粉粿黑糖檸檬 一生摯愛」、「超厲害的，希望分店可以多開一點」、「哭啊！拜託不要再分享一沐日了，越來越難排隊買了」。