高市議員黃捷今（12）日也發出祭品文說，「今天關鍵一戰，台灣如果贏古巴，我就發一百份林襄三明治慶祝！」（取自黃婕臉書）

啦啦隊女神林襄近來人氣相當火紅，還登上日媒版面，讓日本網友喊要為台灣隊加油，這樣才能在東京親眼目睹台灣啦啦隊的光彩。（取自林襄臉書）

WBC世界棒球經典賽，中華隊已拿下2連勝成績，昨晚以9：5擊敗荷蘭，今天中午將對上古巴，若能順利勝出，就能前進日本東京複賽。高市議員黃捷今（12）日發出祭品文說，「今天關鍵一戰，台灣如果贏古巴，我就發100份林襄三明治慶祝！」

黃捷稍早趕往台中洲際棒球場，她今在臉書曬照，戴上帽子、口罩，手拿啦啦隊女神林襄代言的全家三明治，她並喊話如果中華隊今天能贏球，就要發放100份林襄代言的三明治當祭品慶祝。

林襄近來人氣相當火紅，還登上日媒版面，讓日本網友喊要為台灣隊加油，這樣才能在東京親眼目睹台灣啦啦隊的光彩。林襄曾被網友封為「兇版黃捷」，兩人更曾同框合體、在樂天桃園球場開球，掀起一陣討論。

這次黃捷為支持台灣隊，因此祭品特別選擇用林襄代言的三明治，更有力挺意味，也讓網友紛留言嗨翻：「台灣隊加油，我要吃林襄三明治！」、「有沒有黃捷三明治？」、「我要草莓口味的」、「捷捷女神來洲際了？」、「好緊張喔！前進東京加油」、「打爆古巴」。