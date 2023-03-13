黃昭瑜指出，皮膚自體色素移植的方法很多，在醫療的進步下，取皮的方法搭配雷射治療已經很少有疤痕的產生。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

70歲陳阿姨因臉部的白斑困擾50 餘年，很不自信，過去曾四處求醫，也嘗試過各種偏方、草藥、藥物等仍不見起色，直到前年至林口長庚醫院白斑治療中心確診為分節型白斑症，接受皮膚自體色素移植治療，6個月後色素幾乎完全複色，陳阿姨也因此恢復自信。

仁愛長庚合作聯盟皮膚科主任黃昭瑜表示，白斑症俗稱「白癜風」，為皮膚常見的色素疾病，雖不會影響身體，但若沒有早期介入治療，會造成永久性破壞，形成塊狀板塊，影響病人的社交與生活品質，甚至造成歧視；白斑症會合併其他甲狀腺異常等內科疾病，因此白斑門診會同步協助病患做詳細檢查。

黃昭瑜表示，早期黑色素細胞破壞沒那麼嚴重時，可以透過皮膚免疫療法（包括口服或局部藥膏塗抹）穩定病情，並加上特殊波長的光照治療刺激黑色素的修復。若黑色素破壞過於嚴重，無法自行修復，或屬於分節型白斑，則需透過皮膚自體色素移植手術治療才能複色。

黃昭瑜指出，皮膚自體色素移植的方法很多，包括淺層表皮色素移植、鑽孔移植、植髮移植、組織懸浮液移植、黑色素細胞培養色素移植等。其中，淺層皮膚色素移植是運用負壓抽吸的原理，讓供皮區形成水泡，再把帶有健康黑色素的水泡皮種植到經過雷射磨皮的白斑部位。在醫療的進步下，取皮的方法搭配雷射治療已經很少有疤痕的產生。

黃昭瑜提醒，在接受色素移植治療前，必須先評估白斑症的疾病是否屬於穩定期，以及黑色素破壞程度，假設白斑症仍處於擴散期，並不適合使用色素移植，才不會產生排斥狀況。另，非分節型白斑術仍須搭配定期追蹤和病情穩定，才能避免復發。