一名賴姓男子在網路上認識女網友小美，假借要替她免費拍攝寫真集，得到女方答應後，相約到飯店拍全裸寫真集，未料拍到一半賴男慾火高漲，直接將小美壓在床上性侵。經小美提告，法官認為賴男坦承認罪，且已賠償對方50萬元，並獲得小美原諒，判賴有期徒刑1年6月，緩刑2年。可上訴。

根據判決書，賴姓男子經由社群軟體Instagram認識女子小美，並相約於民國111年4月某日，前往北市某商務飯店內，無償替小美拍攝全裸寫真集。

未料賴男於拍攝過程中，情緒高漲，竟直接將小美壓在床上後，對小美指侵，但小美極力抵抗，用手推阻後，竟徒手掰開小美大腿後強行性侵，小美嚇得驚魂未定，事後立刻報警。

法官調查，賴男犯罪情節，與事前謀劃，或使用暴力手段踐踏被害人性自主決定權的窮兇惡極之徒有所差別，且審理時坦認犯行，並與小美成立調解，且給付新臺幣50萬元賠償金完畢，小美事後也並具狀撤回告訴。

法乾認定，賴男初識小美而相約拍攝寫真照片，未克制一己私慾，對小美強制性交，造成其心理上難以磨滅之陰影，惟念及賴男犯後坦承犯行，與小美達成調解而賠償50萬元，已有修補損害之意，且小美具狀撤回刑事告訴，不願追究賴男責任，判賴有期徒刑1年6月，緩刑2年。可上訴。