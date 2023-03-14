洪姓確診男子前年5月在新北市雙和醫院持刀砍傷3名護理師，新北地方法院一審依殺人未遂罪判處12年6月徒刑，上訴後，台灣高等法院二審判決依殺人未遂罪判刑7年4月；犯傷害罪判刑7月，犯殺人未遂罪判刑8年，合併執行有期徒刑9年4月。可上訴。

洪男在2021年5月31日擅自走出病房，不滿陳姓、蔡姓護理師制止，持藏於身後水果刀猛刺另位施姓護理師背、胸多下，施女倒地呼救，洪男又拿刀朝她腹部連刺多刀。

陳姓、蔡姓護理師出言制止時，洪男又拿刀衝向兩人，趁蔡女扶起施女時，先持刀刺傷蔡女腹部、再刺傷陳女胸口，又持續朝倒地的陳女腰腹會陰處猛刺，造成陳女右手4條韌帶、2條神經被砍斷。陳女曾出庭哭訴經半年復健，但未來恐無法從事護理工作，且事發後還出現掉髮、失眠等症狀，需靠藥物才能入睡。

新北地院考量洪男犯後否認犯行，當時疫情嚴峻，洪男卻對第一線醫護人員施以暴行，造成被害人身體、精神重創，判刑12年6月，高院改判9年4月。