郭書瑤今（14日）出席《高潮速成班》（Good Luck to You Leo Grande）首映會，她相當欣賞女主角艾瑪湯普遜（Emma Thompson）在片中步入60歲還能正視自己的性需求並勇敢追求，「就像她在電影裡說的，這個社會隨時都在提醒女人的身材不夠好，但不是這樣的，每個女人，不論高矮胖瘦，都要相信自己的美，有完美的自信才能有美好的性」。

郭書瑤說：「今天白色情人節特地來看《高潮速成班》還蠻有意義的，除了提醒自己也提醒廣大女性們，在愛別人之外更要記得愛自己！」而對於外表的壓力，郭書瑤也分享：「剛開始當然也會有外表的壓力，畢竟我們是必須站在螢光幕前的人，難免會有上鏡頭可能不是這麼完美的狀態，也會被大家講，但後來覺得我自己喜歡就好。沒有辦法控制別人去批評我們，所以要讓自己轉念，自己喜歡最重要。」

至於平常有沒有在思考性需求，郭書瑤大方表示：「我覺得性需求這件事情，普羅大眾還是照顧男生比較多，不過女生也是有基本的性需求，這是非常自然的事，大家不用刻意去覺得好像很奇怪」。那突然有需求的話會怎麼解決？郭書瑤也直說自己需求偏少，「有對象的時候比較有，沒有對象的時候根本不會想到這件事情」，更稱「很想（要有），但是沒得想。」

而艾瑪湯普遜在片中全裸演出，曾在台劇《未來媽媽》中演出大尺度床戲的她也分享：「拍情慾戲的時候覺得，台灣男演員都小心翼翼、太客氣了，我覺得既然是工作，就可以大方一點沒有關係。至於拍戲尺度，我覺得只要是有意義的裸露、是值得去試的劇本，都會想要嘗試看看。」

《高潮速成班》明（15日）獨家於CATCHPLAY＋影音平台上架。