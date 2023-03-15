和美警分局從上一波掃蕩後，情人夜起連續又展開7天威力掃蕩。(和美警分局提供／吳建輝彰化傳真)

和美警分局長廖志明表示，警方對黑道幫派零容忍，只要查到任何暴力案件絕對會深入追查幕後不法幫派、組織。(和美警分局提供／吳建輝彰化傳真)

近日黑幫高調辦春酒，讓警方臉上無光，而最近彰化案件頻傳，包括殺人案件、逃獄案件等彰化警更不敢大意，和美警分局從上一波掃蕩後，情人夜起連續又展開7天威力掃蕩，迄今共計查獲行政違規2件、公共危險犯6名、通緝犯1名、殺人犯1名、毒品犯2名，展現打擊犯罪決心。

和美警分局威力掃蕩，針對轄內KTV、小吃部及黑道幫派常組合圍事、經營、聚集等有危害治安之場所，執行強力掃蕩擴大臨檢加強清查不法，從3月13日起連續7天，每天動員近40名警力到轄區查察。

其中63年次的謝姓通緝犯，因妨害自由罪遭通緝，6日發布通緝後開始竄逃，短短4天就遭警方逮捕，被捕前大搖大擺的走在馬路上，警方見行跡可疑上前盤查，他也只能乖乖就範。

和美警分局指出，檢肅黑幫分子及其不法活動是目前治安重點工作，從3月9日至3月14日止，共計查獲行政違規2件、公共危險犯6名、通緝犯1名、殺人犯1名、毒品犯2名並查扣第二級毒品安非他命等證物。

和美警分局長廖志明表示，警方對黑道幫派零容忍，只要查到任何暴力案件絕對會深入追查幕後不法幫派、組織，接下來將連續7天繼續實施威力掃蕩，嚴正執法捍衛公權力，強化社會治安維護工作，展現打擊犯罪決心。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！