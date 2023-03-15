我國友邦宏都拉斯擬與中國大陸建交一事，引發全台熱議，前駐紐西蘭代表介文汲判斷，會出現邦交危機的最直接原因，就是台灣去年承諾援助立陶宛12億美元，這對與邦交國的關係有負面影響。

介文汲今接受《中天新聞》訪問時指出，宏都拉斯的國民平均收入才3000多元美金，當然會希望台灣多給他們經濟和發展方面的援助，眼看台灣給了沒邦交的立陶宛12億美元，宏國當然會不滿。

介文汲直言，外交就是一盤棋，不能「顧了東顧不了西」，宏都拉斯可能與我國斷交，就是蔡政府給了立陶宛過多承諾的後遺症；介也擔心，位於中美洲的瓜地馬拉及南美洲的巴拉圭等友邦，可能也會受到相關事件影響。

另外，當被問到若宏都拉斯真的與我國斷交，外交部長吳釗燮是否要下台時，介文汲回應，正是因為先前與多國斷交時，吳都沒有負責，導致他對此不當一回事。介文汲呼籲，若最後台宏真的不幸斷交，吳釗燮應該要拿出負責任的態度，辭職下台，否則，台灣的邦交國還是會繼續斷。