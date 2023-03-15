立委陳椒華去年爆料吹哨者錄音檔，指控鏡電視取得執照過程疑有府院高層介入施壓。最新消息指出，北檢已將NCC主委陳耀祥列為《貪汙治罪條例》及瀆職罪被告。國民黨台北市議員游淑慧質疑，陳耀祥身為法學博士知法犯法，向天借膽的天是否就是總統蔡英文？政媒界早就傳聞鏡電視創辦人裴偉有上達天聽的熱線，可隨時與總統通話，因此這件事不能只停留在陳耀祥的層次，應該追究蔡英文與英系要角洪耀福的角色。

「陳耀祥向天借膽？」游淑慧今(15日)在臉書發文表示，去年有錄音檔曝光鏡電視創辦人裴偉透過總統府、行政院高層關係向陳耀祥施壓通過執照審查。據媒體報導北檢已將陳耀祥列為瀆職罪被告，指派檢肅黑金專股檢察官分「他字案」偵辦。而鏡電視創辦人裴偉涉嫌違反《公司法》、《刑法》背信罪，亦分「他字案」偵辦中。這表示檢方掌握明確證據，證明鏡電視取得執照的過程有明顯的瑕疵，顯然有政治力介入。

游淑慧質疑，陳耀祥來自農村，是苦讀出身的法學博士，豈會不知他為鏡電視護航有嚴重觸法的嫌疑。何以知法犯法，膽敢以身試法？最大的原因就是向天借膽！這個天是誰？是不是蔡英文總統？如果陳耀祥不是知道蔡英文的意思，裴偉敢假傳聖旨嗎？裴偉跟大股東說，英系要角洪耀福有去跟陳耀祥表示「這個是總統旨意」。洪耀福，不但大剌剌地向NCC施壓，並且還主導鏡電視董事長與總經理更換。

游淑慧提到，根據陳椒華立委公開的錄音檔中，疑似裴偉的聲音在談話中，也特別明指「洪耀福就是府方的代表」，並稱「我就跟小英總統反映那天的狀況，說NCC其實很無理取鬧」、「小英總統就立刻告訴蘇貞昌…沒有理由去拖人家，你一定要趕快去處理」、「蘇貞昌直接告訴我，已經明確跟陳耀祥講了」。

游淑慧指出，其實在此之前，政媒界早就傳聞裴偉有上達天聽的熱線，並且是不限時段，可隨時與總統通話。所以當大股東聽到有府院高層介入，當然信以為真，不疑有他。這些都清楚顯示蔡英文在這整件審照案中的角色。

「陳耀祥之所以如此大膽妄為，還有一個原因就是食髓知味！」游淑慧強調，總統府介入NCC不是第一次。上次關中天電視台就已經看到陳耀祥的本質，就是讓NCC淪為民進黨控制媒體的木偶，NCC淪為民進黨沒收新聞自由的打手。原本的獨立機關，在陳耀祥入主之後，完全失去中立性。所以她希望爭取進入立法院，首先就要廢除NCC，因為NCC已經變成箝制新聞自由那雙髒CC的手了。

游淑慧直言，這件事也不能停留在陳耀祥的層次，應該追究蔡英文與洪耀福的角色，總統介入媒體經營，將政治黑手伸入媒體，甚至關閉媒體，這在民主國家是天大的醜聞，不能就此放過去，一定要追查到底！